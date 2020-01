Depuis ce 1er janvier 2020, Free mobile baisse le débit en itinérance sur le réseau Orange

Un débit (descendant) divisé par deux

Source : AlloForfait

Depuis son lancement en 2012, Free fait appel aux infrastructures réseau du géant Orange pour proposer son service partout en France, «» donc les services 2G et 3G de l'opérateur historique.De son côté, l'ARCEP a imposé à Free, non seulement de déployer son propre réseau, mais aussi de réduire progressivement sa dépendance à celui d'Orange ; après une première diminution des débits en janvier 2019, on assiste donc à une nouvelle baisse ce 1janvier 2020.Ainsi, les débits de Free passant par le réseau Orange, passent à 384 Kb/s dans les deux sens, contre 768 Kb/s en téléchargement auparavant. Rappelons qu'à la fin de cette année 2020, le contrat entre Free et Orange concernant la couverture 3G prendra fin. Pour le réseau 2G, l'échéance est fixée à 2022.