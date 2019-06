Rétro et électrique, le pari de la marque de moto Regent !

Rouler électrique, avec du style

Le nombre de véhicules électriques étant en constante augmentation sur le marché et les motards s'y mettent aussi. Même le pionnier Harley-Davidson proposait il y a peu la LiveWire , avec comme argument de vente «» ! La société suédoiseest quant à elle toute nouvelle sur le marché, ce qui ne l'empêche pas de proposer un premier modèle qui allie les dernières technologies électriques avec un look totalement rétro.Laa d'abord été présentée en mai de cette année à la MC Mässan Szwedish Motorcyle Fair, arborant un style qui ne manquera pas de faire penser aux modèles mythiques comme la Triumph Bonneville. Forte d'un accueil positif, la société prépare actuellement la mise en production et devrait sortir son premier modèle dans moins d'un an.Côté technique, la Regent NO.1 est équipée d'un moteur pouvant développer une puissance de 8 kW (soit 11 chevaux) à 15 kW (soit 20 chevaux), qui lui permet d'atteindre les. La batterie de 72 V à 80 Ah permet quant à elle une autonomie deLa moto pèse 130 kg, avec un châssis acier, une fourche télescopique à l'avant, et des suspensions à ressort à l'arrière. Ses roues de 18'' sont équipées de freins ABS à l'avant et d'un frein permettant la recharge de la batterie à l'arrière. On notera l'absence de frein à pied pour le frein arrière, qui se déclenche lui aussi par une manette sur le guidon, ce qui est de plus en plus courant pour les motos électriques. Elle possède en outre une alarme en cas d'accident, ou encore un GPS intégré.Le tout pour, sauf si vous faites partie des, qui auront droit à une réduction de 10 %, sur les 100 premiers modèles commandés. Au moment d'écrire cet article, 78 précommandes avaient déjà été effectuées.