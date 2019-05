Apple a relancé une version modernisée de son célèbre iPod Touch

© Apple

Un produit qui n'a pas bougé depuis près de quatre ans

Une mise à jour interne avec l'ajout du processeur A10

Source : Business Insider

On ne s'attendait pas à reparler de l'depuis qu'a tiré un trait sur la majorité de sa gamme de, mais le constructeur vient tout juste d'annoncer la mise en vente d'une nouvelle version de son appareil.À première vue, rien ne change pour l'appareil qui conserve le même, inchangé depuis 2015. Apple n'a pas cru bon d'augmenter la taille d'écran, bloquée à quatre pouces, ou de proposer un capteurà la place du simple bouton d'accueil.Décliné en six coloris, il conserve également sa caméra arrière de 8 mégapixels, son objectif à l'avant d'1,2 mégapixel et un port jack. Les puces Wi-Fi et Bluetooth 4.1 sont également les mêmes que précédemment et l'autonomie annoncée reste deLesse situent à l'intérieur de l'appareil. Le processeur A8, qui équipait les iPhone 6 en leur temps, laisse sa place à un modèleplus rapide (il est aujourd'hui au cœur des iPhone 7 ou des iPad de 6génération). Apple insiste sur le fait que ceest désormais compatible avec lesde groupe ainsi qu'avec les expériences enCetten'a rien d'un hasard : elle intervient juste avant la présentation d'iOS 13 ce lundi 3 juin et peut laisser penser que le prochain système mobile d'Apple abandonnera les appareils équipés du processeur A8.L'appareil sera également compatible avec les nombreux nouveaux services que lancera Apple au cours de l'année, notamment Apple Arcade , sapar abonnement.Le stockage a été aussi revu avec l'ajout d'une capacité de, qui vient s'ajouter aux versions embarquant 32 et 128 Go, disponibles auparavant.Lessont disponibles dès aujourd'hui sur le site de la marque. Sans surprise, Apple n'a pas jugé bon d'ajuster ses tarifs. Comptez 249€ pour la version 32 Go, 359€ pour 128 Go de stockage et jusqu'à 469€ pour les 256 Go.