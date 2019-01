Les taxis volants Volocopter testés l'an prochain à Singapour

Un déploiement imminent

Alors queteste déjà ses engins en Allemagne depuis 2016, c'est aujourd'hui au tour de Singapour de se préparer à découvrir les taxis aériens de l'entreprise.déclare Florian Reuter, PDG de la société.ajoute-t-il.Équipés de 18 rotors et capables de prendre en compte les turbulences créées par la proximité des gratte-ciels, les VTOL (Vertical Take-Off and Landing), ou petits aéronefs de l'entreprise, seraient capables de transporter jusqu'à 2 personnes à une distance de 30 km.Si les essais que s'apprête à réaliser l'entreprise se déroulent correctement à Dubaï, et que la technologie continue d'évoluer comme prévu, il devrait être possible d'emprunter ces appareils afin de se déplacer d'ici 5 ans.Un pari fou que l'entreprise n'est pas la seule à avoir pris puisqueou encoresouhaitent eux aussi, permettre à n'importe qui de s'envoyer en l'air d'ici quelques années.