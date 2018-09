Micron lance sa mémoire GDDR6 sur les Nvidia GeForce RTX

GDDR6 : hautes performances et consommation réduite

Des coûts de production réduits

C'est par le biais d'un message sur son blog que Micron a dévoilé la nouvelle. Le constructeur est parmi les premiers à équiper les nouvelles cartes graphiques de Nvidia - les GeForce RTX 20xx - avec sa mémoire GDDR6.Les puces GDDR5 et GDDR5X peuvent tranquillement prendre leur retraite, la relève est assurée. Lancée en production massive depuis le mois de juin, lade Micron est maintenant prête à équiper les GPU de nouvelle génération.n'est pas le premier à lancer ce type de RAM, Samsung et SK Hynix ayant déjà lancé leur production de masse en janvier. Micron reste cependant un partenaire de lancement pour Nvidia, ce qui lui permettra d'installer ses puces mémoire sur les GPU RTX 20xx.Ce nouveau modèle de mémoire apporte des performances taillées pour les architectures graphiques modernes - que ce soit pour le grand public ou les professionnels. Dans un premier temps, Micron prévoit de lancer des puces de 8 Go GDDR6 avec des débits de 12 et 14 Gbps. Dans un futur proche, ce sont des modèles de 16 Gbps qui seront lancés. SK Hynix est sur la même lancée et devrait proposer le même type d'équipement.L'autre avantage des puces GDDR6 est leur consommation réduite. Le modèle 8 Go de Micron ne demande ainsi qu'une tension de 1.35 V pour fonctionner, contre 1.5 V pour les versions en GDDR5. Micron réussit d'ailleurs à mettre l'eau à la bouche, permettant un overclocking à 20 Gbps avec juste une petite augmentation de la tension. Les amateurs d'overclocking vont pouvoir s'en donner à cœur joie.Avec le choix dede privilégier la GDDR6 au lieu de la mémoire HBM2 pour ses nouveaux GPU, les coûts de productions devraient s'en trouver réduits. L'impact sur le prix final des cartes risque cependant de ne pas être visible avant un petit moment pour les acheteurs finaux...Micron a cependant adapté sa production au marché afin d'éviter une pénurie similaire à celle de 2017. L'explosion du crypto-minage avait alors mis à mal les constructeurs, incapables de suivre la demande. S'en était suivi une grosse augmentation des prix de la mémoire vive et par conséquent des cartes graphiques.Quoi qu'il en soit, il faudra attendre les premiers tests des Nvidia GeForce RTX 20xx pour savoir si les promesses sont vraiment tenues. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de tester les nouveautés dès qu'elles seront disponibles.