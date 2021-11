À la recherche de mémoire DDR5 ? Des kits disponibles sur eBay à des prix indécents

La pénurie sur les cartes graphiques sévit depuis maintenant plus d'un an et touche aussi bien AMD que NVIDIA, les produits les plus haut de gamme que les modèles « premiers prix ». Effet pervers, certains se sont fait une spécialité de la revente - après une substantielle marge - des cartes qu'ils ont pu dénicher. Sur les sites spécialisés comme eBay, on trouve des cartes à deux ou trois fois le prix.