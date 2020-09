Ballistix MAX 5100, Crucial vise les joueurs exigeants et... fortunés

Les Crucial Ballistix MAX 5100 constituent donc les barrettes les plus rapides que l'on puisse se procurer actuellement pour nos PC. Elles sont vendues sous forme de kits de deux barrettes de 8 Go chacune, exclusivement sur le site de Crucial. D'autres revendeurs pourraient les proposer, mais nous n'avons guère de précisions pour le moment.

Chez Crucial, elles sont vendues à 917,99 euros le kit 16 Go. Rappelons, par exemple, que les kits 16 Go de DDR4 4000 MHz se négocient entre 150 et 400 euros selon les timings retenus. Dans le cas des Ballistix MAX 5100 les timings avancés sont 19-26-26-48 et la tension de fonctionnement de 1,5 V.

Il est également bon de souligner que Crucial ne semble garantir ses barrettes hautes performances que dix ans quand les autres modèles sont garantis à vie.