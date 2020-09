EVGA tease déjà une overclock de la GeForce RTX 3090 à 2,1 GHz

En plus de cette fréquence de 2,1 GHz appliquée à son GPU, la carte serait capable de supporter le seuil des 22 Gbps sur sa mémoire GDDR6X. Une information à prendre toutefois avec de grosses pincettes, sa source étant de nature promotionnelle et donc sujette à des modifications non représentatives des fréquences réelles de la carte.

Pour preuve, la curieuse cadence de 5 520 MHz appliquée à la VRAM sur l'une des diapos visibles dans la vidéo, signe d'une mémoire sous-cadencée, au point de se limiter à seulement 11 Gbps. Un élément incohérent, note Tom's Hardware, alors que la fréquence de base semblait initialement être campée à 9 750 MHz sur la RTX 3090 FTW3 (pour 19,5 Gbps).

Quoi qu'il en soit, si les 2,1 GHz peuvent effectivement être atteints, la performance pourrait être intéressante. Toujours sur cette vidéo, EVGA dévoile en effet une fréquence de base de 1 695 MHz pour le GPU. La différence serait donc de près de 400 MHz. C'est beaucoup sur le papier, mais dans les faits, la RTX 2080 Ti Founders Edition montait pour sa part spontanément à 1 800 MHz en jeu, sans overclocking, alors que sa fréquence de base était pourtant de 1 635 MHz.

Si le cas de figure se reproduit, la hausse de fréquence pour atteindre les 2 105 MHz dévoilés dans la vidéo se limiterait alors à une fourchette de 200 à 300 MHz. Ce qui reste très honorable.