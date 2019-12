GoPro lance son Light Mod à LED (et étanche)

© GoPro

De la lumière chez GoPro avec le Light Mod

GoPro n'est pas peu fier d'annoncer l'arrivée prochaine de Light Mod, un nouveau module d'éclairage compatible avec toutes les fixations GoPro. Ce dernier peut être également associé aux autres nouveaux accessoires modulaires de la HERO8 Black via le Media Mod.Un module qui promet une lumière LED à la fois «» ou encore «», selon les besoins. Le Light Mode propose ainsi quatre niveaux de luminosité, et fonctionne via une batterie rechargeable qui offre jusqu'à six heures d'autonomie.À noter que le Light Mod est également étanche, jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Ce nouvel accessoire pour GoPro HERO8 Black sera disponible au tout début de l'année 2020, au tarif de 49,99 euros.Par la même occasion, GoPro précise que le Media Mod sera disponible en précommande dès janvier 2020 au prix de 89,99 euros, tandis que le Display Mod sera lancé en mars, au même tarif.