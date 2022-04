Test Roccat Kone XP : une souris pour tout contrôler du bout des doigts

On passe par conséquent de 15 fonctions (ou plutôt 14 + 1) à un total de 29 ! à partir de là on peut même s’imaginer qu’il ne sera pas facile de trouver une fonction pour ses 29 actions programmables. La Kone XP est ultra généreuse et devrait réjouir les power users et les gamers fanas de MMORPG. Ajoutez à cela le logiciel Roccat Swarm, intuitif et agréable à utiliser, la mémoire embarquée de la souris qui permet d’y enregistrer plusieurs profils, et vous avez là un produit qui deviendra vitre indispensable si tant est que vous en éprouviez le besoin quotidien, ou au moins régulier.



Le seul petit bémol que nous avons relevé à l’usage se trouve dans la forme et la texture des quatre boutons de pouces ; il n'est en effet pas toujours évident de les différencier entre eux et un misclick est vite arrivé. C’est sans doute une question d’habitude, mais quelques petits repères tactiles pourraient aider, comme le font des inscriptions en braille par exemple. Les deux autres boutons m’ont remémoré une souris que j’appréciais énormément, à savoir la Roccat Kova AIMO. Ils sont conçus pour être activés avec l’index et sont très accessibles dans mon cas. Si nous devions souffler une idée à Roccat, ce serait sans doute de s’intéresser à une souris hybride entre cette Kone XP et la Kova, ambidextre évidemment histoire de ne pas laisser les gauchers sur le bord de la route. Bref, tout ça pour dire qu’avoir des boutons supplémentaires que s’activent autrement qu’avec le pouce est une excellente idée.