HP lance une souris dotée d'un lecteur d'empreintes digitales

Une souris taillée pour Windows Hello

Modifié le 24/10/2018 à 11h00

Aux côtés de la nouvelle mouture de son Spectre x360 a récemment dévoilé une. A priori, elle n'a rien de bien fantastique avec son capteur laser ajustable de 800 à 1600 dpi et ses boutons peu nombreux.Elle se démarque cependant avec un ajout qui pourra faire craquer les amateurs de tech : un. Un complément intéressant qui permet de déverrouiller un PC doté de Windows 10 via la fonction Windows Hello. C'est un palliatif intéressant si vous ne possédez pas de caméra compatible avec la reconnaissance faciale.Niveau sécurité, les empreintes sont stockées dans une mémoire au sein de la souris, les données biométriques étant chiffrées avec le protocole. Sans être révolutionnaire, ce périphérique pourrait donc bien démarrer une nouvelle mode.La souris USB HP avec son lecteur d'empreintes digitales sera commercialisée en décembre pour la somme de 50€ environ.