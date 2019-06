LG lance le premier moniteur Nano IPS doté d'un temps de réponse de 1ms

© LG

Disponible en versions 27 pouces (27GL850) et 38 pouces (38GL950G), ledu constructeur coréen profite de bordures particulièrement rabotées, dans la lignée des nombreux moniteurs lancés ces derniers mois. Côté colorimétrie,annonce en outre une couverture à. Compatibles NVIDIA G-Sync, les deux variantes du moniteur se distinguent toutefois en termes de rafraîchissement, de définition, de connectique mais aussi de luminance.Lese dote ainsi d'une définition de 2560 x 1440 pixels, d'une fréquence de rafraîchissement établie à 144 Hz et d'une luminosité maximale de 350 nits. Ce modèle 27 pouces est égalementet embarque deux ports HDMI et une entrée DisplayPort.La fiche technique de son grand frère, le(modèle 38 pouces), est encore plus séduisante avec(3840 x 1600 pixels), plus adaptée à la taille XXL de la dalle, une luminance maximale de 450 nits et un rafraîchissement pouvant atteindre les 175 Hz en overclocking. La fréquence de base reste toutefois calée à 144 Hz. Autre différence par rapport à la mouture 27 pouces, le 38GL950G profite du standardet diffère en termes de connectique pour se limiter à un port HDMI et une sortie DisplayPort.Enfin, le modèle 38 pouces ravira les amateurs de couleurs chatoyantes avec son, animé par la technologie Sphere Lighting 2.0 (similaire à ce que propose Philips avec Ambilight).indique que son modèle 27 pouces sera disponible dès le 1juillet aux Etats-Unis. En Europe, c'est le troisième trimestre qui est désigné en guise de créneau de lancement, malheureusement sans plus de précisions. L'appareil devrait être proposé à près de 500 dollars.Le constructeur n'a pas encore annoncé de date de sortie pour la variante 38 pouces de son écran Nano IPS.assure toutefois que ces informations ne sauraient tarder. Son prix est pressenti à 1999.99 dollars par Gadgets360