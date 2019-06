GIGABYTE présente le AORUS KD25F : un écran 24,5" Full HD, 240 Hz au temps de réponse de 0,5 ms

© Gigabyte

© Gigabyte

Dalle TN 8 bits, 240 Hz et 100% de la gamme sRGB couverte

© Gigabyte

Source : Gigabyte

En dépit d'une définition plafonnée à 1920 par 1080 pixels, lea bien d'autres cordes à son arc.Dans un écrin de 24,5 pouces un brina placé une dalle TN 8 bits permettant d'atteindre. Couplé à une fréquence d'affichage de 240 Hz et à une, cela annonce de belles choses pour lequi devrait s'imposer commeLe constructeur promet, en outre, une luminosité maximale deainsi qu'un contraste de. Le produit est également bien doté en connectique en la présence de, un portet unpour un casque et un micro.La date de sortie et le prix de l'ne sont pas encore connus.