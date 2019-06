BenQ annonce le ZOWIE XL2731, un nouveau moniteur taillé pour l’e-sport

Crédits : BenQ

Un écran 27 pouces Full HD 144 Hz

Via : Tech Power UP

Et au vu de ses caractéristiques, il y a fort à parier que cette nouvelle référence devrait s'offrir à un tarif des plus raisonnables. Car oui, len'a pas encore de date de sortie, ni de prix.L'essentiel est déjà dit. Le nouveau moniteur de la marque ne se distinguera pas foncièrement de ses prédécesseurs, et encore moins de la concurrence. Il s'agit d'uneau temps de réponse de 1 ms et à la définition maximale de 1920 x 1080 pixels.L'écran de 27 pouces est aussi pourvu d'une fréquence d'affichage de 144 Hz pour favoriser la fluidité. Côté luminosité, BenQ annonce 320 cd/m2 et un contraste de 1000:1. Le ZOWIE XL2731 sera pourvu en son dos d'un port DVI, de deux HDMI 2.0 et d'un DiplayPort 1.2.Petit ajout sympathique : l'écran sera doté de la fonctionnalitéqui, à l'instar du HDR, permet d'améliorer le niveau de détail des zones sombres sans surexposer les parties plus claires de la scène.