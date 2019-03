Philips liste un nouveau moniteur 4K HDR de 32 pouces

Prix et date de lancement encore inconnus

C'est une belle bête que Philips compte lancer prochainement. Au-delà de sa définition Ultra HD (3840 par 2160 pixels), le 326M6VJRM se pare du standard DisplayHDR 600, servi par une luminosité pouvant atteindre le seuil des 600 nits via local diming.Le 326M6VJRM est par ailleurs doté d'une dalle 60 Hz capable d'un contraste statique de 3000:1 et d'un temps de réponse de 4ms. Une compatibilité AMD FreeSync est aussi prévue. Il pourrait s'agir de la nouvelle norme FreeSync 2 HDR, note Tom's Hardware sans toutefois l'assurer. Les angles de vision sont quant à eux annoncés à 178 degrés.Ecran Philips oblige, on retrouvera la technologie Ambiglow chère au constructeur. Elle permet, pour rappel, d'éclairer les abords du moniteur en reprenant les couleurs de ce qui est affiché à l'écran, et ce à l'aide de LEDs RGB placées sous la dalle et à son dos.Pour le reste, mentionnons la présence d'un pied réglable et détachable, et d'une connectique basée sur trois entrées HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.4, quatre ports USB 3.0 et de deux prises Jack 3,5 (entrée et sortie). Pour l'heure Philips n'a pas dévoilé de prix pour ce nouveau produit, dont on ignore également la date de lancement. À noter que le 326M6VJRM n'est pas encore référencé sur le site américain du fabricant.