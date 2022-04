Pourquoi les ventes d'écrans vont, elles aussi, baisser fortement en 2022 ?

IDC et d'autres analystes estiment que, jusqu'en 2026, la vente d'écrans PC devrait connaître un calme plat. Toutefois, certains signes encourageants pourraient relancer la machine dans les prochaines années.

On pense notamment à l'adoption massive de Windows 11 au sein des entreprises, ou encore à une évolution des technologies d'écran comme OLED ou Micro LED. De nouveaux facteurs de forme, des écrans plus haute résolution ou la capacité des cartes graphiques à tirer pleinement profit de la 4K pourraient également donner un second souffle au marché des écrans PC.