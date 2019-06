Cooler Master présente ses nouveaux boîtier Silencio S400 et S600, sobres et silencieux

Un boîtier dans l'air du temps, conçu pour le silence

Source : TechPowerUp

Avec ces deux nouveaux boîtiers « Moyen Tour », le taïwanaischerche à concurrencer certains modèles haut de gamme proposant des spécifications semblables et un design similaire, pour des tarifs parfois plus élevés - comme le Devine R6 de Fractal Design. À tarif équivalent, Corsair propose toujours son célèbre Carbide 275R. Notons toutefois que la gammeest loin d'être nouvelle chez Cooler Master, puisqu'elle existe depuis près de 8 ans.Dans son communiqué,met en avant. Pour faire honneur à cette caractéristique, lesetse parent dequ'il sera toutefois possible de retirer pour privilégier la ventilation. De ce côté,propose par défaut(un à l'avant, un à l'arrière). On trouve, à l'avant du S600, deux emplacements 140 mm (ou 3 x 120 mm) ; à l'arrière, un emplacement 120 mm ou 140 mm, et deux emplacements 140 mm (ou à nouveaux trois emplacements 120 mm) sur le dessus.De larges espaces sont dédiés au stockage, mais plus étonnant : Cooler Master a choisi de conserver une baie externe 5.25''. La chose se fait rare, tout particulièrement en 2019.. Il faudra dans les deux cas rajouter 10 euros à l'addition pour pouvoir scruter ses composants et sa carte graphique (de 398 mm maximum sur le S600 et 319 mm sur le S400) à travers une vitre en verre trempée.Précisons enfin que levient d'être testé par nos camarades du Comptoir du Hardware