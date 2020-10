Dell met des RTX 3080 / RTX 3090 dans ses Alienware Aurora

L'intégration des cartes de NVIDIA se fera à la fois sur les Aurora R10 et Aurora R11 d'Alienware. Les boîtiers ne devraient pas bouger d'un iota et le changement de composant devrait donc être « transparent ».

Les Aurora R10 garderont bien sûr leur affiliation à AMD côté CPU - depuis le Ryzen 5 3500 jusqu'au Ryen 9 3950X - alors que les Aurora R11 iront encore piocher chez Intel avec des CPU allant du Core i5-10400F jusqu'au Core i9-10900F. Dans un cas comme dans l'autre, les options RAM sont à choisir entre 8 Go et 128 Go.

Pour les cartes graphiques, Alienware n'a pas évoqué le cas de la très prochaine RTX 3070 se contentant de préciser qu'au choix de l'acheteur, la configuration pourra intégrer une RTX 3080 ou une RTX 3090. Il s'agira de modèles dits « custom » que le constructeur n'a pas présentés.

Variables en fonction des options retenues, les prix de ces nouvelles machines dès à présent disponibles sur le site du constructeur débutent à 2 136,39 dollars hors taxes.