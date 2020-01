Dell dévoile un écran tactile 4K de 86 pouces pour les professionnels

Un écran tactile de 86 pouces chez Dell

Source : NeoWin

Le CES 2020 démarre très bientôt, et déjà des constructeurs lèvent le voile sur certaines nouveautés. C'est le cas de Dell, qui vient de présenter son « Dell 86 4K Interactive Touch Monitor », un moniteur tactile en qualité 4K donc, de 86" de diagonale.Evidemment, un tel écran n'a pas vocation à être utilisé pour vos futures sessions de gaming, et il s'agit bien là d'un produit destiné au travail collaboratif. Si l'ensemble fait penser à un Microsoft Surface Hub, ce modèle signé Dell reste un «» écran. On peut toutefois greffer un Dell OptiPlex Micro PC à l'arrière si on le souhaite.Ce Dell 86 4K Interactive Touch Monitor est notamment équipé d'un port DisplayPort, de quatre connectiques HDMI, de quatre ports USB, d'un port USB Type-C. L'écran sera disponible à compter du 10 avril prochain, mais Dell n'a pas encore dévoilé le moindre tarif (qu'on imagine tout de même élevé).