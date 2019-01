Roccat annonce de nouveaux périphériques gamer

Kone et Khan passent au blanc

Rares sont les constructeurs spécialisés dans leà proposer des équipements blancs. Le noir est omniprésent, ce qui limite vite les choix quand on cherche un peu d'originalité pour son PC...avait lancé en 2013 sa souris Kone Pure Gaming en blanc, le premier équipement de cette couleur pour le constructeur allemand. C'est maintenant au tour de la souris Kone Pure Owl-Eye et au casque Khan AIMO de subir le même traitement. Force est de constater que le résultat vaut le coup !Ces équipements pour gamers sont commercialisés à 69.99€ pour la souris et 119.99€ pour le casque. De quoi compléter à la perfection une configuration avec le clavier Horde blanc.