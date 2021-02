Razer dévoile un hub Thunderbolt 4, RGB et compatible avec le futur USB4

Pour justifier ce prix, Razer sort néanmoins le grand jeu. La marque américaine rappelle notamment que son accessoire est d'ores et déjà compatible avec les périphériques les plus rapides qui arriveront sur le marché dans les prochains mois, portés par la norme Thunderbolt 4.

On y trouve un lecteur de cartes SD UHS-II, une prise casque Jack 3,5 mm et une prise Thunderbolt 4 pour le raccordement à votre ordinateur. Ça, c'est pour la face avant de l'engin. À l'arrière, on retrouve trois ports Thunderbolt 4 (supportant l'affichage et les périphériques les plus exigeants, y compris le boîtier pour GPU externe Razer Core X), un port Ethernet et trois ports USB-A 3.1 Gen 2.