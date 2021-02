Plus de 100 millions de joueurs mensuels en moyenne pour Call of Duty Warzone en 2020

Du côté des épisodes canon d’ailleurs, la météo est elle aussi au beau fixe. Black Ops Cold War aussi bien que Modern Warfare — datant de 2019 — se seraient très bien vendus sur l’année. 40% de plus que sur la période précédente, selon le rapport de l’éditeur.

Même constat pour ce qui est des microtransactions. Le premier Passe de combat de Call of Duty: Black Ops Cold War, sorti en décembre dernier, serait le plus vendu de l’histoire de la licence.

Comme on dit : tous les voyants sont au vert. Et malgré une expérience régulièrement entachée par des tricheurs en tout genre, Call of Duty: Warzone reste un pari gagnant pour Activision.