Cooler Master annonce sa série de casques gamers MH600 avec un son 7.1 et RGB

Avec ou sans fil, avec ou sans 7.1

Modèle MH630, plus petit que les deux autres

Source : Techpowerup

Les trois casques se basent sur un même design général, simple et assez passe-partout, avec l'utilisation de coussinets circum-auriculaires (entourant l'oreille) ovoïdes. Même conception du micro également, un modèle flexible et détachable.Les trois produits utilisent visiblement le même haut-parleur, un modèle de diamètre 50 mm. Pour rappel, une surface aussi imposante (1,56 fois supérieure à celle d'un modèle 40 mm) permet de déplacer un plus grand volume d'air qu'un modèle 40 mm, ce qui est particulièrement important pour la reproduction des basses fréquences.Le MH 630 est un simple modèle filaire (jack) et stéréo, mais c'est également le moins dispendieux de la bande : 60 $ (pas encore de prix en France). Ce casque semble également le plus menu (d'après les photos) et est garni de coussinets en tissu, non en similicuir.Le MH 650 monte déjà bien en gamme avec l'apparition d'une connexion USB, d'un son 7.1 (ce qui veut tout et rien dire), mais également... d'un anneau de LED RGB sur l'arête des coques, pour un peu de coquetterie. Petite poussée de portefeuille avec un prix passant à 90 $.Enfin, le MH 670 reprend les caractéristiques précédentes tout en apportant une connexion sans-fil en 2,4 GHz, probablement via un dongle USB. La liberté a un prix, puisque l'addition grimpe alors à 120 $.