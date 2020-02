Monitor II ANC : Marshall fait évoluer son casque avec réduction de bruit et USB-C

© Marshall

Le design qui plait tant, en mieux

© Marshall

Réglage de l'ANC à gauche, bouton paramétrable à droite, joystick multifonction au centre © Marshall

L'ANC qui change tout ?

© Marshall

© Marshall

Source : The Verge

Après une première version filaire en 2013, puis un passage au Bluetooth en 2017, le casque circum-auriculaire (entourant les oreilles) gagne enfin la réduction de bruit active en se renommant Monitor II ANC.Extérieurement, le Monitor II semble singer les modèles précédents, conservant la « bonne gueule » Marshall tout en vinyle un peu grainé. Pourtant ce casque va un peu plus loin, en passant, notamment, d'une recharge micro-USB à une recharge USB-C.Second changement de taille : la refonte des branches. En plus d'être pliable (ce qui était déjà le cas du Monitor Bluetooth), le casque possède des coques pivotables, qui lui permettent de gagner de la place pour le rangement, mais également de mieux s'adapter aux différentes morphologies. Les premiers Monitor étaient extrêmement rigides, le bord des coussinets ne recouvrant alors pas toujours parfaitement l'oreille, entraînant des pertes de basses et d'isolation.Avec cette refonte des branches apparaissent également deux boutons physiques à leur extrémités arrière. Le premier permet de définir le mode de réduction de bruit (activé, éteint, retour sonore), le second est un bouton multifonction permettant de sélectionner trois préréglages d'égalisation sonore, ou de déclencher l'assistant vocal.La patte Marshall sur l'ergonomie s'exprime à travers l'utilisation d'un petit joystick multifonction, caractéristique des modèles récents de la marque. Un clic sur ce dernier permet de déclencher la lecture ou la pause, un basculement dans une direction passe les pistes ou gère le volume. Le reste des petits bonus ergonomiques passera par l'application dédiée Marshall Bluetooth, qui n'est, pour le moment, pas un sommet d'optimisation.À l'intérieur de chaque coque vient se loger un transducteur dynamique de 40 mm, sans doute directement hérité (et amélioré) du Monitor II. Difficile en revanche de connaitre à l'avance la sonorité du produit. Si les premiers Marshall avaient un son passablement acide, voire caricatural et très peu technique, les dernières créations de la marque, comme le Monitor Bluetooth ou le Mid ANC, se révélaient déjà bien plus équilibrées et qualitatives.Mais la grande nouveauté du Marshall Monitor II ANC est bien la réduction de bruit active. Pour cela, la marque s'appuie sur le savoir-faire du modèle Mid ANC (premier casque ANC de la marque). Pas de détail particulier pour cette technologie si ce n'est l'utilisation d'un micro externe et d'un micro interne pour une meilleure analyse du son. La réduction de bruit du Marshall Mid ANC était correcte, mais encore loin de celle des leaders en la matière.L'Autonomie annoncée du Monitor II ANC parait pour sa part très confortable : 30 heures en Bluetooth et ANC, 45 heures en Bluetooth seul. Le temps de chargement total est annoncé à deux heures, avec un mode de recharge rapide permettant de bénéficier de cinq heures d'autonomie pour 15 minutes de charge. Notons que le câble n'est pas encore mort pour Marshall, qui livrera le casque avec un modèle à terminaison Jack 3,5 mm. Enfin, une petite housse de transport est également présente dans le packaging, malheureusement toujours souple et non rigide.Le prix du Monitor II ANC n'atteint pas encore les sommets du genre, mais le place tout de même dans une gamme dangereusement concurrentielle : 300 euros. Le casque est déjà disponible en précommande sur le site Marshall, pour une disponibilité le 17 Mars.