Corsair présente Virtuoso, nouveau (superbe) casque gamer sans fil

Un casque qui associe le meilleur du gaming et de la hi-fi ?

Un casque gaming au design soigné

On connaissait déjà dans la gamme de produits Corsair les casques de gaming VOID RGB ELITE, PRO, ou encore les HS70 et HS50. Désormais, la marque se lance dans un segment plusavec le Virtuoso RGB Wireless, dont le prix de départ est de 179,99 €.Avec le Virtuoso, Corsair a l'ambition de combler le fossé que l'on retrouve encore entre les casques de jeu et les casques audio haute-fidélité. L'objectif est donc de réunir le meilleur des deux mondes pour un produit haut de gamme.Pour cela, en ce qui concerne la partie audio, le casque propose un son haute-fidélité 24 bits/96 kHz (uniquement en version filaire). «». Un choix technique qui n'est pas réalisé sur la plupart des casques gaming de la concurrence, selon Corsair. Le fabricant adopte là une gamme de fréquences allant de 20 Hz à 40 000 Hz, soit le double des casques gaming conventionnels.En ce qui concerne le microphone, il s'agit d'une solution omnidirectionnelle avec une bande passante élevée. Il en ressort une clarté vocale qui, selon le constructeur, permet au Virtuoso de rivaliser avec les microphones autonomes.Ne vous attendez pas à voir, sur ce casque Virtuoso, des couleurs vives ou encore un design tranché. Au contraire, Corsair fait ici dans le feutré. Le Virtuoso RGB Wireless SE (gris acier) est le plus cher (199,99 €) mais aussi le plus séduisant. Il dispose notamment de plaques d'aluminium au niveau des oreillettes, d'un connecteur en aluminium et d'un éclairage dynamique. Surtout, le microphone possède un diamètre doublé, pour une meilleure clarté vocale et une sensibilité renforcée.La version Virtuoso RGB Wireless (disponible en blanc ou en carbone) est proposée à 179,99 €. Pas d'aluminium mais un rendu épuré et déjà superbe. Tous les modèles possèdent une autonomie de 20 heures et peuvent être connectés en USB, en mode filaire avec la connexion sans fil Slipstream Wireless (jusqu'à 18 mètre de portée).Le Virtuoso peut-il relever ce défi d'associer le meilleur des deux mondes, parfois opposés, du gaming et de la haute qualité audio ? Entre exigence d'un son pur, bonne qualité de voix et excellent confort d'usage, est-il la réponse ? Affaire à suivre.