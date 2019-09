Fiio, le spécialiste de l'audiophilie nomade, prépare son premier casque Bluetooth : l'EH3 NC

© Fiio

Un casque au look consensuel mais à l'autonomie copieuse

Moins cher qu'un Sony WH1000XM3 ?

Bien que nouveau chez Fiio, l'EH3 NC n'est pas tout à fait inconnu sur le secteur du casque sans-fil. Comme le rappellent nos camarades des Numériques, le produit avait été aperçu une première fois l'année dernière, en tant que prototype. Depuis, le casque circum-auriculaire a fait du chemin avant de réapparaître dans une version presque finalisée, en juillet dernier, sur le Canjam (salon londonien spécialisé dans l'audio nomade).L'EH3 NC ne se démarque pas de la concurrence sur le plan du design. En dépit d'une finition soignée et de plaques de verres incrustées sur les oreillettes, le premier essai de Fiio sur le secteur du casque sans-fil se fait dans la sobriété et sans fioriture aucune.Comme de nombreux casques sur le marché, les oreillettes de l'EH3 NC sont capables de pivoter à 90° et de se replier vers l'arceau pour occuper moins de place dans l'étui de rangement (fourni). Les coussinets sont pour leur part en similicuir et le casque peut être utilisé en mode filaire grâce à sa prise Jack 3,5 mm.Cette nouvelle référence chez Fiio se distingue par une autonomie généreuse, annoncée à 40 heures par la marque, grâce à une batterie de 1000 mAh. La variété des codecs supportés (SBC, AAC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, LDAC et LHDC/HWA - une variante du codec LDAC conçu par le géant chinois Huawei) compte aussi parmi les points fort de l'EH3 NC, qui dispose en son sein d'une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. Notons enfin la présence d'une puce NFC et de l'inévitable réduction de bruit active.Côté audio, le constructeur annonce des valeurs de 98 dB/mW en sensibilité, 30 ohms en impédance et 30 dB (+/- 5 dB) pour ce qui est du niveau de bruit. Des valeurs permises par deux haut-parleurs de 45 nm à membrane en titane.L'EH3 NC devrait arriver prochainement sur le marché (le mois de septembre était initialement évoqué, mais nous restons encore dans l'attente) à un tarif estimé entre 200 et 250 dollars.