IFA 2019 : Sennheiser fait évoluer sa gamme de casques Momentum

Sennheiser Momentum Wireless, troisième !

Quand ? Combien ?

Une nouvelle génération qui se veut évidemment plus complète, plus intelligente, plus confortable, plus connectée...complète sa gamme de casques audio, avec. Un modèle qui dispose de transducteurs de 42 mm, et qui offreavec, évidemment, la prise en charge AptX (y compris Low Latency), AAC et SBC.On y retrouve également un système de, avec trois modes différents. La fonctionpermet, en outre, d'apprécier la musique tout en étant conscient des bruits ambiants, lorsque la situation l'exige.Côté design, on retrouve iciplutôt agréable à l'œil.promet un confort optimal, grâce à «».Lepromet, et offre même, grâce à un capteur de suivi Bluetooth qui fonctionne via l'application Tile.», déclare fièrement Stephane Hareau, Responsable Produits chez Sennheiser.Le nouveau casquesigné Sennheiser existe d'ores et déjà en noir au. La variante en coloris « Sandy White » sera pour sa part commercialisée dans le courant du mois de novembre.