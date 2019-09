HyperX : un casque 7.1 avec tracking des mouvements pour un son toujours plus spatialisé

© HyperX

Un Mobius bis ?

Compatibilité et prix

Développé avec l'aide du fabricant américain, cea de nombreux points communs avec la référence des, qui n'est autre que le Audeze Mobius lancé en 2018.Leintègre en effet plusieurs caractéristiques propres au Mobius : on retrouve en premier lieu les très larges, qui offrent une réponse de fréquence allant de 10 Hz à 50 000 Hz. Conçus selon une technologie offrant des performances bien plus grandes que la plupart des transducteurs dynamiques qui équipent nos casques d'entrés et de milieu de gamme, ces transducteurs mis au point par les ingénieurs d'Audeze équipent par ailleurs d'autres casques audiophiles du fabricant, à l'instar du EL-8 Open Nous retrouvons également l'excellentedéjà présente sur le Mobius. Celle-ci permet deafin de vous offrir une immersion incomparable en simulant un. Ici, chaque mouvement de tête est pris en compte et vous rapproche du son que vous désirez entendre avec une précision extrême. Le tout est accompagné par la, qui permet de régler avec beaucoup de détails les paramètres audio 3D et autres profils d'égalisation.Pour autant, len'est pas une copie conforme du Mobius. Comme nous pouvons le voir sur ces images, le casque arbore un design consensuel et il est même difficile de faire plus sobre que ce nouveau modèle.En outre, le Cloud Orbit S profitera uniquement d'une liaison filaire,. La connectique est tout de même bien fournie puisqueautorisant ainsi un vaste panel d'appareils, des ordinateurs aux consoles de salon (un adaptateur est requis pour les manettes de Xbox One) en passant par les smartphones et tablettes. HyperX a par ailleurs pensé aux appareils mobiles ne permettant pas d'alimenter ce casque gourmand en énergie et y a intégréLe micro est quant à lui un. Il est flexible et amovible, une bonne chose pour ceux qui souhaitent profiter de ce casque à l'extérieur.Un test approfondi sera nécessaire pour en savoir un peu plus sur l'ergonomie et les performances de ce micro-casque, d'autant que la signature sonore devrait être différente de celle du Mobius.Le Cloud Orbit S est désormais disponible au tarif de. En parallèle,, un casque quasiment similaire excepté qu'il ne dispose pas de la technologie de tracking des mouvements ; ce dernier est actuellement proposé àEnfin, pour ceux qui souhaitent se rabattre sur un casque performant sans pour autant disposer de ces technologies de pointe, HyperX s'apprête également à lancer le Cloud Alpha S , un casque qui intègre desqui ont fait la réputation du premier Cloud Alpha . Lui aussi proposera un son surround 7.1une carte son USB intégrée. Il sera disponible d'ici octobre pour la modique somme de