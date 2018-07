Toyota accompagne Energy Observer, le bateau autonome en énergie

La technologie hydrogène, de la mer à la terre ?

Modifié le 06/07/2018 à 14h30

En 2017, deux Bretons, Victorien Erussard et Jérôme Delafosse, ont lancé Energy Observer. Il s'agit du premier bateau autonome en énergie au monde. Propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables, le maxi-catamaran (il mesure 30,5 mètres de long et 12,80 mètres de large), véritable laboratoire flottant, ne dégage aucune émission de gaz à effet de serre ni de particules fines.Lancé dans un véritable tour du monde, le bateau doit voguer jusqu'à Tokyo en 2020, là où auront lieu les Jeux olympiques d'été. Tout un symbole pour Toyota.Toyota fêtait l'année dernière les 20 ans de la Prius, qui marquait son entrée sur le marché des véhicules hybrides électriques. Depuis, la firme fait preuve d'efforts et de tests réguliers pour s'imposer comme la principale alternative aux énergies fossiles. Elle veut faire de l'hydrogène le carburant de demain, et ainsi équiper sa flotte d'une énergie sans émissions, alliée à une grande autonomie et à une conduite agréable. Bus, voitures, poids lourds, chariots élévateurs... Toyota voit large, et grand.L'entente avec Energy Observer est donc toute logique, et le souci commun de la transition énergétique sert aussi bien l'un que l'autre. L'hydrogène procure au navire un réel avantage de poids, estimé à 50 % de son tirant d'eau. Toyota et Energy Observer espèrent donc, à terme, pouvoir faire basculer ce modèle technologique de la mer à la terre.En attendant, l'Energy Observer fait escale à Venise, sur l'ile de Certosa, du 6 au 15 juillet. Alors si vous passez dans le coin... Il s'agit de la vingt-cinquième escale de l'Odyssée, le nom donné à cette belle aventure, qui a déjà parcouru plus d'une dizaine de pays, et qui naviguera en Europe du Nord en 2019.