Samsung va passer à 100% aux énergies renouvelables d'ici 2020

Un pied de nez à Apple

Modifié le 16/06/2018 à 09h54

Hier, le géant coréen a annoncé son désir de passer aux énergies 100% renouvelables pour toutes ses filiales en Chine, en Europe et aux Etats-Unis dans les deux prochaines années. En Corée, Samsung soutient l'objectif de son gouvernement d'utiliser au moins 20% d'énergies renouvelables dans le pays d'ici 2030.Cette année, ce sont pas moins de 42 000 mde panneaux solaires - soit environ six terrains de foot - qui seront déployés à la Cité Numérique Samsung, les quartiers généraux du géant situés à Suwon. En 2019, le campus de Pyeongtaek se verra lui aussi alimenté par 21 000 mde panneaux solaires et de centrales géothermiques, suivi en 2020 par le campus de Hwaseong.Avec la mise en place de ces équipements, Samsung vise la création de 3,1 GW d'énergie d'ici 2020 (plus qu'il n'en faut pour lancer la DeLorean), soit l'équivalent nécessaire à l'alimentation énergétique de 115 000 foyers coréens composés de quatre personnes chacun. Dans une stratégie plus globale, Samsung a annoncé vouloir aider ses 100 partenaires les plus proches dans leur transition énergétique.Si l'adoption d'énergies renouvelables par les géants de la tech est toujours une bonne chose, on peut néanmoins se demander si les intentions de Samsung ne sont pas avant tout commerciales. En effet, Apple avait annoncé en avril avoir terminé sa transition énergétique vers du « 100% vert » Les bureaux et chaînes de fabrication de la marque à la pomme sont totalement alimentés par des panneaux solaires, centrales hydro-électriques et éoliennes à travers plus de 43 pays dans le monde. Samsung va donc avoir du pain sur la planche pour rattraper son concurrent historique.Reste maintenant à savoir si les géants du smartphone seront aussi efficaces pour offrir de bonnes conditions de travail à leurs employés , ce qui n'était pas le cas il y a peu...