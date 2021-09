Gen Z : Mike Horn concourra au rallye raid 2023 à bord d'une voiture hydrogène développée avec le CEA

Dès la première rencontre entre les différents protagonistes et Johann Lejosne du CEA, en 2020, Mike Horn avait demandé à ce que le véhicule soit prêt pour janvier 2022, laissant ainsi moins d’un an et demi pour réaliser la mise au point.

Même s'ils savaient que cette échéance était impossible à tenir, Mike Horn et Cyril Despres voulaient être les premiers à s’engager avec un tel véhicule et approcher la victoire. La mise au point d’un véhicule de ce type nécessite normalement plusieurs années, mais Mike Horn fait fi de la normalité pour ce projet : il veut aller bien au-delà pour atteindre la victoire au Dakar.