Porsche et Siemens ouvrent une usine de carburant synthétique au Chili

Près de 70% des modèles Porsche sont toujours en circulation, mais les mythiques 911 et GT3 n’ont pas (encore) de souci à se faire : les nouvelles réglementations ne prévoient l'interdiction progressive des moteurs à combustion que pour les véhicules neufs. Pourtant, le constructeur anticipe préfère tabler sur la prudence et a donc concentré ses efforts sur la fabrication et l'exploitation d'un carburant synthétique, en collaboration avec Siemens.