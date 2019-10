Les Awards récompensant l’écriture dans le jeu vidéo n’auront plus lieu

The Last of Us. © Naughty Dog

Le jeu vidéo n'est pas exclu définitivement

Lire aussi :

The Last of Us Part II sortira en février et s'offre un trailer inédit



Very disappointed at the WGA for removing the video game category from their awards. A misguided slap in the face for writers in games. https://t.co/663vOFXDhH — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) October 3, 2019

Des conditions de nomination floues

Source : The Hollywood Reporter

En cause selon l'association ? Un désintérêt de leur part pour le médium vidéoludique. Ou, dit autrement : la WGA manque de candidats pour une récompense en bonne et due forme.». C'est en ces termes qu'un porte-parole de la Writers Guild of America a annoncé la nouvelle dans un communiqué lapidaire. En quête de précisions, The Hollywood Reporter s'est toutefois vu répondre que «».Si ces précisions demeurent floues, il faudra s'en contenter — la WGA n'a pas souhaité s'appesantir sur sa décision.Ce coup de théâtre n'est pas sans agiter la sphère vidéoludique. Depuis 2008, la WGA a notamment auréolé des titres majeurs comme God of War en 2018, Horizon Zero Dawn en 2017, ainsi que The Last of Us ou certains titres Assassin's Creed.Neil Druckmann, éminence grise du studio Naughty Dog de multiples fois récompensé pour son travail par la WGA, s'est dit très déçu de la décision de l'association, qu'il estime être une «».Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce désintérêt soudain de la guilde des auteurs américains pour le jeu vidéo ? En réalité, plutôt qu'un désintérêt de leur part, c'est celui des studios qui semble être en cause.Comme l'explique GameSpot , pour qu'un jeu soit nommé lors des WGA Awards, il faut qu'il crédite explicitement l'auteur de son scénario. Ce dernier doit aussi être membre, ou avoir candidaté en vue de le devenir, à la Writers Guild of America — ce qui est facturé 100 $, sans garantie d'être retenu.Par le passé, la WGA avait toutefois annoncé étendre son scope au-delà des quelques jeux dont les auteurs sont membres de son cercle. Mais la présente décision tend à prouver le contraire. Ce ne sont pas les jeux de qualité qui manquent. Ce sont les donateurs.