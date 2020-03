Sharp va produire des masques dans l'une de ses usines au Japon

Lire aussi :

L'épidémie de Covid-19 continue de perturber sensiblement l'industrie high-tech dans son ensemble.L'usine de Sharp qui se situe à Kameyama, au Japon, va être réquisitionnée pour produire des masques de protection. Le site est normalement spécialisé dans la production de dalles LCD et dans l'assemblage de téléviseurs.Les Japonais sont de fervents utilisateurs de masques, notamment en hiver, pour anticiper la propagation de maladies mais depuis l'épidémie de COVID-19, la demande et les prix de ces accessoires ont explosé. Plus globalement, les produits d'hygiène comme le papier toilette sont en rupture de stock au Japon depuis plusieurs jours.Sharp se dit capable de fabriquer 150 000 à 500 000 masques par jour. L'activité est rendue possible par les importantes mesures de propreté en vigueur sur le site et indispensables à la fabrication de dalles LCD.L'OMS précise pourtant depuis plusieurs jours qu'un masque doit être utilisé seulement par les porteurs du virus afin de limiter la propagation mais qu'il ne sert à rien et ne protège pas d'une contamination.