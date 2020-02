Des chercheurs américains testent une pile à combustible pour convertir le CO2

© Daria Perevezentsev/U of T Engineering

De l'éthylène à partir du CO 2

Les chercheurs Adnan Ozden, F. Pelayo García de Arquer et Joshua Wicks © Daria Perevezentsev/U of T Engineering

Du chemin restant avant l'industrie

Un tel dispositif n'est pas nouveau, mais il intéresse régulièrement les scientifiques, qui auraient cette fois obtenu une pile 10 fois plus efficace que les versions précédentes.Dans une pile à combustible basée sur l'hydrogène, le dihydrogène et le dioxygène se rencontrent à la surface d'un catalyseur. Il s'ensuit une réaction chimique libérant des électrons, qui sont capturés dans la pile à combustible et pompés dans un circuit. En d'autres termes, la réaction chimique crée de l'électricité. Ici, l'appareil fait l'opération inverse et réalise une électrolyse, c'est-à-dire la création d'une réaction chimique à partir d'électricité.Avec cet appareil, l'équipe espère pouvoir produire des éléments utiles à l'industrie, en particulier de l'éthylène. Joshua Wicks a déclaré que «». Dans un article publié dans la revue Science , le professeur et membre du projet Ted Sargent explique que «».La production de l'éthylène par électrolyse est possible depuis longtemps, mais sa production, qui dépend en partie de la rapidité de la réaction chimique de la pile, n'est pas assez conséquente pour concurrencer la production issue des énergies fossiles. Pour les chercheurs, le défi est donc de parvenir à accélérer cette réaction. Adnan Ozden affirme que «».Pour franchir cet obstacle, l'équipe a revu la conception de son électrolyseur et utilise désormais un composé chimique appelé « Nafion », qui est couramment utilisé dans la réalisation des membranes des piles à combustible. Garcia de Arquer explique ainsi : «», avant d'ajouter : «». L'équipe affirme ainsi être parvenue à transformer du COen éthylène dix fois plus vite qu'auparavant.Néanmoins, il faudra encore attendre avant qu'un tel appareil puisse être plus largement utilisé par l'industrie. Cao-Thang Dinh, professeur en génie chimique à l'université de Queen et participant au projet a déclaré : «». Cela dit, si l'initiative aboutissait, elle permettrait aussi la production d'autres composés fort utiles, comme l'éthanol.