À Cracovie, des drones pour repérer les particuliers qui polluent

La pollution de l'air est un véritable fléau en Pologne, aussi bien au plan sanitaire qu'environnemental. Cela est notamment dû à l'exploitation du charbon, qui contribue à 80 % de la production électrique du pays, mais qui est également très utilisé comme chauffage domestique. Touchée de plein fouet, Cracovie a décidé de tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de son air.Comptant 765 000 habitants intra-muros, Cracovie est connue pour sa qualité de l'air médiocre, qui résulte de plusieurs facteurs. Elle a en effet échappé, en majeure partie, aux bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Ses systèmes de chauffage sont par conséquent obsolètes car ils n'ont pas été renouvelés depuis. Résultat : la majorité des Cracoviens se chauffent au charbon, au bois, et même en brûlant des ordures pour certains.La ville se trouve par ailleurs à proximité de nombreuses centrales à charbon et sa topographie n'arrange pas les choses, car l'air pollué s'y concentre et le vent s'y fait rare. Selon ce média allemand , respirer l'air de Cracovie pendant une année équivaut à fumer 3 000 cigarettes...Les autorités municipales tentent d'endiguer ce problème depuis plusieurs années déjà. Depuis 2012 par exemple, la ville apporte son aide aux foyers à faible revenu afin que ces derniers puissent passer au chauffage central, 25 000 poêles ont ainsi pu être remplacés. Depuis le 1er septembre 2019, elle subventionne davantage de ménages et participe à 50 % du paiement des nouveaux chauffages, en plus de contribuer aux factures de gaz. C'est pourquoi elle a décidé de sanctionner ses citoyens qui continuent d'utiliser des méthodes extrêmement polluantes pour se chauffer.La police a commencé à se procurer des drones en 2018 pour traquer les pollueurs. Contrôlés par un policier, ils survolent les habitations et lui permettent d'analyser la couleur de la fumée qui s'échappe des immeubles ou maisons. Par exemple, une fumée blanche est considérée comme légale puisqu'elle signifie que les habitants se chauffent au gaz. Les Cracoviens se servant encore de charbon ou de bois risquent une amende, et les autorités ont déjà poursuivi 13 000 ménages pour ces raisons.La ville espère que d'autres régions s'inspireront de ces mesures, la Pologne compte en effet près de 4 millions de logements chauffés au charbon.