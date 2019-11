Le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit depuis les années 1980

La situation de la couche d'ozone en 2019

Comment expliquer ces changements ?

Source : ESA

La taille de ce trou fluctue chaque année en fonction de la période, se refermant généralement entre la fin novembre et le mois de décembre. Mais cette année, il était presque entièrement « rebouché » dès le début du mois de novembre. Pourquoi ?Dans un article de blog publié sur le site de l'ESA, la CAMS rappelle ainsi que le trou de la couche d'ozone «», c'est-à-dire au mois d'août, avant de se refermer «».Cette année pourtant, le trou est déjà presque refermé. Il a été inférieur à 10 millions de km² entre septembre et octobre 2019, soit moins de la moitié de la taille qu'il atteignait annuellement durant la dernière décennie. Ce qui en fait le trou le plus « petit » observé depuis les années 1980 et le début des observations sur la couche d'ozone.Comment expliquer ce changement soudain ? Il serait lié à un « réchauffement stratosphérique » exceptionnel au-dessus de l'Antarctique. Un phénomène météorologique singulier qui ne signifie pas une réduction du trou de la couche d'ozone sur le long terme.», précise Vincent-Henri Peuch, Directeur du CAMS, au Figaro Josef Aschbacher, l'un des dirigeants de l'ESA, y voit toutefois un signe encourageant pour l'avenir, soulignant que «», note-t-il sur le site de l'Agence spatiale européenne.