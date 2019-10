Du gaz de synthèse produit à partir d’une « feuille artificielle »

2

Le fonctionnement de la « feuille artificielle »

Quel sont les objectifs visés par les chercheurs ?

Actuellement, l'humanité utilise du « gaz de synthèse » aussi nommé « syngas », obtenu par gazéification ou pyrolyse, comme ingrédient pour produire du carburant (de type éthanol), des engrais ou des plastiques. Hélas, ce gaz repose souvent sur l'emploi de matériaux fossiles, et donc émetteurs de dioxyde de carbone. Le dispositif développé par les chercheurs britanniques vise donc à le rendre «», en consommant du COau lieu d'en rejeter dans l'atmosphère !Publiés dans la revue, les travaux des chercheurs font appel à un dispositif plongé dans l'eau, qui dispose d'un catalyseur à base de cobalt, d'une photo-électrode en vanadate de bismuth et d'une photo-catode sous forme de cellules solaires en pérovskite.Avec le catalyseur, l'électrode produit de l'oxygène à partir de l'eau et de la lumière du soleil, tandis que la catode crée de l'hydrogène et du monoxyde de carbone à partir du CO, de l'eau et de la lumière. L'hydrogène et le monoxyde de carbone, qui résultent de la réaction, étant les deux éléments constitutifs du syngas.La conception d'une « feuille artificielle » n'est pas inédite en soi, puisque ce type d'appareil est déjà développé dans le cadre de la production d'hydrogène. Toutefois, en remplaçant le silicium par du pérovskite dans la photo-catode, et en substituant le platine ou l'argent par du cobalt (qui est abondant et bon marché) dans le catalyseur, il devient plus aisé de réduire le COpour obtenir du monoxyde de carbone.Peu connu du grand public, le gaz de synthèse est pourtant employé par les particuliers et les entreprises, via les produits de consommation courante. D'où l'intérêt de le rendre compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique ! Le professeur Erwin Reisner, qui a passé sept ans à travailler sur le projet, déclare : «».Selon les chercheurs, l'électrode et la catode continueraient de fonctionner assez efficacement, en cas de temps nuageux ou pluvieux. «», précise Virgil Andrei, premier auteur de l'article.À terme, l'objectif serait de produire directement du carburant éthanol à partir de COet d'eau, sans passer par le gaz de synthèse. Virgil Andrei ajoute qu'il est «».