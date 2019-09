En Californie, Donald Trump tente d’annuler la loi sur les limites d'émissions de CO2

Trump profiterait de la révocation du pouvoir de la Californie pour arriver à ses fins

Une future loi jugée trop laxiste

2

Source : Autoblog

Le président américain souhaiterait remplacer les normes californiennes par une seule norme appliquée à l'ensemble du pays. Mais les mesures pensées par le président ne suffisent pas à la Californie.Aujourd'hui, l'Agence américaine de l'environnement devrait annoncer la révocation du pouvoir de la Californie. L'état ne pourra alors plus convenir de ses propres normes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.Cela intervient après la montée des tensions entre l'administration américaine et les autorités californiennes. En effet, ces dernières ont convenu d'un accord avec plusieurs constructeurs automobiles, visant à réduire de manière volontaire des émissions de gaz à effet de serre de leurs véhicules, à un seuil plus important que ce qui est prévu initialement par les objectifs nationaux.C'est exactement cet accord que l'Agence fédérale de l'environnement et le département des Transports ont qualifié d'illégal et d'invalide, et c'est ce qui va faire perdre à la Californie son droit de fixer ses propres règles dans le domaine.Évidement, cette nouvelle ne fait en rien plaisir au Golden State. Le gouverneur, Gavin Newsom, s'est empressé de réagir en affirmant : «», jugeant par ailleurs que les idées de Trump auraient des «».Une fois la loi californienne sur les limites d'émissions de COannulée, le gouvernement promulguerait une seule et unique réglementation, appliquée à l'échelle nationale donc, qui serait bien moins exigeante que la loi fédérale.La jugeant trop laxiste et bien décidée à s'y opposer, la Californie contestera cette nouvelle mesure devant les tribunaux. Tous domaines confondus, Trump a déjà modifié plus de 80 textes relevant des domaines de la santé humaine, de l'environnement, dès lors que cela incluait l'économie, les intérêts des entreprises et le pouvoir d'achat.