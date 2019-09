Amazon s'engage à ne plus détruire ses invendus… mais pas en France

© Getty Images

Fulfillment by Amazon : un début prometteur d'Amazon contre le gaspillage

Une absurdité fiscale bloque l'arrivée de FBA en France

Une initiative louable donc, mais qui ne sera pas déployée en France pour le moment. La raison ? Une TVA plus facilement récupérable pour les entreprises françaises en cas de destruction du produit, qu'en cas de don.Face au scandale provoqué par la révélation deneufs chaque année, Amazon a semble-t-il décidé d'agir. Si, d'après cette dernière, les invendus directs d'Amazon sont toujours proposés à des associations,stockant leurs produits dans les entrepôts de la firme.En cause ? Une politique de restitution des stocks désavantageuse pour les vendeurs :. Cette politique semble révolue, puisque certains vendeurs contactés par CNBC auraient confirmé queserait financièrement plus intéressant que la destruction de leurs stocks, sans pour autant préciser le coût de ce nouveau service.Depuis le 1septembre 2019, le programmeest donc appliqué automatiquement pour les vendeurs tiers situés aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Sauf refus explicite de leur part, les produits invendus seront désormaisplutôt que détruits.Aux États-Unis, c'est l'organismequi a été désigné pour collecter les produits invendus des vendeurs Amazon et les redistribuer aux associations partenaires du programme. Au Royaume-Uni ce sont les trois associations caritativesetqui bénéficieront directement du programmeSi le programme a été plutôt bien accueilli aux États-Unis et au Royaume-Uni, il n'est pour l'instant, et pour une fois, ce n'est pas que la faute d'Amazon.Pour justifier cette situation, Amazon met en avant: en effet, chaque vendeur souhaitant faire don de ses invendus est dans l'obligation de. Or, cette réglementation ne serait pas économiquement viable pour les petites entreprises présentes sur le marketplace.En effet, pour pouvoiret la déduire de son imposition, le don doit être effectué auprès d'une, or Emmaüs et d'autres associations de ré-emploi n'en font pas partie, par exemple.À l'heure où le gouvernement part en guerre contre le gaspillage des produits consommables , il serait également bon d'assouplir les règles des dons en nature pourEnfin, si la mise en place de ce programme se doit d'être saluée, il va sans dire qu': c'est bien l'ensemble de son, ainsi que la surproduction constante qu'il faudrait remettre en question.