7 400 gigatonnes de neige seraient nécessaires pour enrayer la fonte des glaces

Arrêter l'élévation du niveau de la mer

La géo-ingénierie pour stopper la fonte des glaciers en Antarctique

Source : CNET

Un projet colossal qui rappelle que les simulations de la montée du niveau des océans font froid dans le dos...Johannes Feldmann, Anders Levermann et Matthias Mengel sont les trois auteurs d'une nouvelle étude parue le 17 juillet 2019 dans la revue Science Advances . Ils y dévoilent les résultats de leurs simulations numériques pour enrayer la fonte des glaciers en Antarctique Occidentale. En effet, avec le, l'eau plus chaude de l'océan déstabilise les glaciers et accélère leur fonte.Le déclin des glaciers Pine Island et Thwaites représente une part importante de l'élévation du niveau de la mer. L'effet global de la fonte des glaciers a été calculé : ils pourraient, mettant en danger des métropoles comme Calcutta, Shanghai, New-York ou encore Tokyo. Mais les chercheurs sont parvenus à trouver une solution pour arrêter cette perte de glace.À travers des simulations numériques, ils ont déterminé qu'il faudrait, créée artificiellement, dans les régions côtières autour des glaciers Pine Island et Thwaites pour enrayer le processus. Ce projet de géo-ingénierie nécessiterait de pomper d'énormes quantités d'eau de mer dans la calotte glacière pour, mais cela permettrait de stabiliser les deux glaciers en fuite.Le trio de scientifiques le concède :. Tout d'abord, il s'étalerait sur 10 à 50 ans. De plus, le pompage de l'eau de l'océan nécessiterait une énorme quantité d'énergie. Il faudrait alors construire une série de 12 000 éoliennes pour permettre ce processus. Face aux immenses défis techniques que ce plan requiert, les auteurs admettent qu'il s'agirait d'un «».