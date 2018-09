Des chercheurs ont réussi à cultiver des légumes dans des conditions "martiennes"

Glacial jardin

La serre autosuffisante de l'Antarctique

Les jardins partagés et les bacs pour faire son propre potager sur le balcon, c'est démodé ! Des chercheurs viennent de réussir à faire pousser des légumes dans des conditions extrêmes, proches de celles de la planète Mars.Leest un projet global dont la serre est une pièce maîtresse. En son sein, on y teste la culture de plantes utiles à l'homme dans des conditions de froid intense. L'objectif ? Comprendre comment il est possible de planter certaines espèces dans des zones jusqu'ici inutilisées,Ce projet repose sur le principe de l', à savoir la possibilité de cultiver des plantes en se privant à la fois de lumière naturelle et de terre. Mieux, c'est sans l'intervention d'insecticides ou de pesticides que les racines deviennent plantes. Résultat : la serre fournit de la laitue et d'autres légumes à 10 personnes qui passent l'hiver dans la station Neumayer III de l'Institut Alfred Wegener.peut-on lire dans un communiqué du Centre allemand pour l'aéronautique et l'astronautique.Dans le détail, les chercheurs ont pu pour le moment profité de 77 kg de laitue, 51 kg de concombre et 29 kg de tomates. Vous aimez les radis ? 5 kg ont été produits, le tout dans un jardin de 13 m. Plus de 40 expériences et tests sont menés actuellement sur cette plantation d'un genre inédit.Si vous voulez observer la pousse régulière des plants de tomates et des pousses de laitue, un suivi jour par jour en photo est accessible sur le site dédié au projet Eden-ISS . Vous verrez par vous-même qu'on ne vous raconte pas que des salades.