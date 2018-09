Europe : La fin du changement d’heure est prévue pour 2019

Quelles conséquences à ce changement ?

4 millions de répondants au sondage

La Commissaire européenne Violeta Bulc a annoncé il y a quelques jours que le changement d'heure qui s'effectuait deux fois par an dans la zone européenne allait s'arrêter.Le dernier changement d'heure devrait avoir lieu le 31 mars 2019. Cette proposition doit dans un premier temps être validée par le Parlement européen ainsi que le Conseil de l'UE. Par la suite, chaque pays devra choisir s'il souhaite rester à l'heure d'hiver ou l'heure d'été.Les 28 pays de l'UE vivent actuellement sous trois fuseaux horaires différents. Face aux craintes de, Violeta Bulc explique cependant qu'elle estque les différents pays. Elle ajoute égalementIl y a quelques temps, la Commission Européenne a lancé une enquête en ligne , à laquelle plus de 4 millions de personnes ont répondu. Au final, 80% d'entre eux étaient pour la suppression du changement d'heure se déroulant en octobre et en avril.Le résultat du sondage ne reflète donc l'opinion que d'une petite partie de la population européenne (plus de 511 millions de personnes). Mais ces chiffres semblent suffisants pour le président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker, qui a déclaré :Heure d'été, heure d'hiver : quel choix fera la France ? Réponse dans moins de 6 mois.