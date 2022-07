Une flopée de nouvelles fonctionnalités pour la Nvidia Shield grâce à cette mise à jour

Concernant la vidéo, NVIDIA ajoute le support du format IMAX Enhanced, qui profitera notamment aux abonnés Disney+. La plateforme de streaming vidéo propose en effet depuis plusieurs mois déjà plusieurs films Marvel Studios dans ce ratio d'image 1:90. Cela permet ainsi d'obtenir une image plus haute et plus large et ainsi profiter de plus d'éléments à l'image, et particulièrement dans les films tournés en IMAX comme les deux derniers Avengers.

Parmi les modifications plus mineures, on peut noter un mode qui permet d'upscaler des vidéos 60 Hz en HDR10, une personnalisation améliorée de la télécommande et de la manette et la possibilité de désactiver le HDR et le Dolby Vision pour les téléviseurs d'entrée de gamme et milieu de gamme en cas de problèmes d'affichage.

Enfin six nouveaux jeux sont jouables en 4K ou 4K HDR depuis GeForce Now parmi lesquels Dying Light 2, Destiny 2 : The Witch Queen, Rainbow Siw Extraction, SIFU, Apex Legends et Star Wars : Jedi Fallen Order.