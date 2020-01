Guru, la start-up qui veut tout recharger... mais sans fil

© Guru

Trois prototypes attendus au CES 2020

Les ondes millimétriques de Guru

Source : The Verge

Alors que la technologie Qi est basée sur l'induction magnétique, la société Guru dit avoir développé un système porté sur des ondes millimétriques (mmWave).Ces ondes mmWave sont des ondes radio déjà largement étudiées : elles sont utilisées pour le développement de la 5G, notamment pour la conception d'antennes supportant ce nouveau standard Ce nouveau système de charge sans-fil devrait être présenté cette semaine, à l'occasion du CES 2020 . Guru devrait y dévoiler trois prototypes qu'elle souhaite approfondir en partenariat avec les industriels du secteur.The Verge dit avoir eu un aperçu de ces prototypes : «(Internet of Object, ndlr) ».L'idée de Guru constitue un nouvel essai dans l'univers de la recharge sans-fil. Son P.D.-G., Florian Bohn, explique que «», et les ondes millimétriques ne sont qu'une seule des pistes envisagées comme alternatives à la technologie Qi et à son induction. Leur utilisation pour le développement de la 5G leur donne cependant un avantage clair. Les futurs iPhone prévus pour 2020 seront d'ailleurs compatibles mmWave.Florian Bohn souligne donc ce qui démarque son entreprise : «».D'après le dirigeant, ces ondes haute fréquence présenteraient l'avantage de détecter quels périphériques auraient besoin d'être rechargés. Elles transmettraient alors de l'énergie vers un périphérique spécifique avec une grande précision. D'ailleurs, Guru met en avant une technologie baptisée Smart RF Lensing : mise au point par son co-fondateur, Ali Hajimri, elle permettrait de contrôler la précision et le nombre de faisceaux transmis.