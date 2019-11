Nuki met à jour Smart Lock et intègre deux nouvelles fonctionnalités

Du nouveau pour Nuki Smart Lock

Un nouveau « Mode Nuit »

Une application Nuki Smart Lock qui est disponible sur iOS, comme sur Android.Le groupe Nuki n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui une mise à jour de son application Smart Lock, qui s'accompagne évidemment de son lot d'optimisations et de nouveautés. Parmi elles, la possibilité d'apposer un Widget sur l'écran des smartphones Android.De cette manière, placé aux côtés des widgets Météo, Google et Horloge, le widget Nuki Smart Lock va permettre à l'utilisateur de faire fonctionner sa serrure, sans ouvrir l'application. On dispose également d'un accès direct aux fonctions Auto Unlock, Auto Lock, Ouvrir la porte, Lock 'n'Go et Ring to Open.À noter que les réfractaires aux widgets peuvent profiter d'un nouveau système de raccourcis, au sein même de l'application, via un appui prolongé sur l'icône de l'application.Parallèlement, Nuki annonce également un nouveau Mode Nuit pour sa Smart Lock 2.0. Nuki indique que ce nouveau mode permet notamment aux utilisateurs d'activer ou désactiver certaines fonctions, afin de mieux sécuriser la maison et économiser de l'énergie.On peut par exemple configurer des plages horaires précises pour les fonctions Auto Lock et Auto Unlock. On peut ainsi paramétrer Auto Lock de manière à ne plus jamais oublier de fermer sa porte à clé avant d'aller se coucher. Idem en ce qui concerne une porte de bureau par exemple.Rappelons que la serrure intelligente Nuki Smart Lock 2.0 est proposée au tarif de 229 euros. Le groupe propose divers bundles permettant de mettre la main sur plusieurs produits, à prix remisé.