Amazon devrait dévoiler une nouvelle enceinte Echo et des écouteurs wireless cette semaine

Amazon investit le marché des appareils santé

Une nouvelle enceinte Echo

Source : CNBC

Amazon est en train de développer de nouveaux appareils propulsés avec son assistant intelligent Alexa. Au programme : des écouteurs Bluetooth avec tracker d'activité orientés fitness ainsi qu'une enceinte Echo plus imposante que les modèles actuels et avec un meilleur son.Selon, Amazon a pour ambition de débarquer sur un marché en plein essor : celui des appareils fitness et santé, qui prennent actuellement le plus souvent la forme d'un bracelet connecté. Pour se démarquer, la firme de Jeff Bezos souhaite intégrer certaines fonctionnalités de cesau sein d'écouteurs sans fil Bluetooth.Le nom de code de ce produit serait «». Il aurait droit à un accéléromètre intégré et pourrait surveiller des données comme la distance parcourue, les calories brûlées et le rythme de marche ou de course. L'appareil viendrait par contre sans connectivité mobile, nécessitant donc un smartphone Android ou un iPhone pour être utilisé. Comme on peut s'y attendre avec Amazon, le groupe prévoit de proposer ces écouteurs à un bon rapport qualité-prix avec un tarif de base inférieur à 100 dollars. De quoi prendre des parts de marché à des concurrents comme Apple ou Bang & Olufsen. Reste à savoir ce que va permettre Alexa sur ceAmazon travaille également sur la conception d'une nouvelle enceinte Echo . Celle-ci serait d'une taille plus importante que l'originale et viendrait équipée d'un woofer et de meilleurs haut-parleurs. En bref, il s'agirait d'une version haut de gamme d'Echo pour les amateurs de bon son. Le point fort des enceintes actuellement disponibles n'est clairement pas l'audio (ce qui semble tout à fait normal étant donné leur prix) : elles misent avant tout sur la présence d'Alexa. Cela pourrait donc bientôt changer avec ce nouvel appareil. Une bonne nouvelle alors que l'intégration des services de streaming musical comme Spotify, Deezer ou Apple Music est de bonne facture sur les enceintes Echo.On ne sait pour le moment pas quand Amazon prévoit de commercialiser ces écouteurs Bluetooth ou ce nouveau modèle d'enceinte Echo. On pourrait cependant très vite en savoir plus : Amazon tient sa conférence hardware annuelle à Seattle ce 25 septembre 2019.