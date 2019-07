Vous ne savez pas faire vos cocktails, mais vous savez les boire ? Il y a un robot pour ça

Barsys, une machine à cocktails dotée d'une IA

Un produit de luxe pour un dosage parfait

Source : Engadget

Décrit comme « l'expérience ultime du bar maison », leest bien loin de la machine à cocktails avec des capsules de Keurig Ce 22 juillet, la start-up américaine éponyme sort le, la deuxième génération de son. Disponible au prix de 1 500 dollars, il permet de préparer plus de 2 000 cocktails, parfaitement dosés, grâce à l'Il est également possible de personnaliser des boissons et d'ajouter ses cocktails signatures,l', disponible sur Android ou iOS, qui contrôle la machine. Contrairement à la version précédente, ce nouveau robot pourra être dirigé par trois appareils à la fois, grâce au Bluetooth.Ceest doté d'une intelligence artificielle afin de garantir la qualité des boissons servies. Mais aussi, selon la start-up,. En effet, l'intelligence artificielle permet de délivrer lespour chaque cocktail.La sociétéimagine également très bien sa machine dans les bars et restaurants. Si le coût est important, elle promet un retour sur investissement. En effet, les barmen auraient plus de temps pour interagir avec leurs clients, et les fidéliser... Des arguments qui pourraient vous convaincre ?