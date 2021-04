De grands noms de l'immobilier réunis autour d'un label international pour les immeubles intelligents

La naissance de ce nouveau label international a nécessité plus d'une année de travail entre l'entreprise new-yorkaise et le WiredScore Smart Council, qui réunit plus de 90 utilisateurs, promoteurs et propriétaires de toute la planète. Et ses membres ont justement contribué à établir une approche de l'immeuble intelligent fondée sur les plus-value pour les utilisateurs et habitants, autour des valeurs de la pérennité, de la durabilité et du respect de l'environnement, de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience utilisateur.