Il fabrique le téléphone pliant le plus fin du monde

Zack Nelson prouve qu'il sait aussi bien construire que détruire dans sa dernière vidéo. Les secrets de conception du Magic V2 ne lui sont désormais plus inconnus et on en sait maintenant un peu plus sur ce petit bijou d'ingénierie de l'entreprise chinoise Honor. Au concours de celui qui aura le smartphone pliant le plus fin, elle est en tête. Difficile d'imaginer aujourd'hui comment on pourrait faire mieux à l'avenir ; même si cela sera certainement le cas !